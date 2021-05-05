香港100萬人已接種至少一劑新冠疫苗 19:302021/05/05 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港100萬人已接種至少一劑新冠疫苗。(圖/取自東網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港公務員事務局局長聶德權今在社交網站公布，至今已經有100萬人接種了至少一劑新冠疫苗，感謝市民的支持。 今日是香港接種疫苗計劃推行第69日，聶德權還呼籲香港市民盡快行動，不要再等。 大陸、阿根廷 擬合產國藥新冠疫苗 疫苗接種增＋旅遊高峰到 油價有望回升 (中時 ) #100萬 #香港 #新冠疫苗 #聶德權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情擴大 江啟臣籲政府積極面對現有疫苗政策的不足 15:022021/05/05 政治 北北桃醫院長照機構 停止探病 04:102021/05/05 財經要聞 疫苗銷售大增 輝瑞上修今年財測 08:422021/05/05 財經 機師打完AZ仍確診 前台大醫揭新冠疫苗關鍵作用 12:152021/05/05 生活 世衛評估兩款大陸疫苗 對成年人有效性「信心程度為高」 19:272021/05/05 兩岸 拚7／4國慶前7成成人接種 拜登宣布疫苗新策略 10:452021/05/05 國際 不支薪疫苗假即起上路 指揮中心：接種後可請2天 14:172021/05/05 生活 寮國自中低風險國家移除 不丹改列中低風險國家 14:122021/05/05 生活 完整接種BNT疫苗 美知名傳染病專家返印1個月染新冠身亡 14:142021/05/05 國際 《國際油價》需求前景看好 原油期貨連2漲 10:002021/05/05 財經 英國株讓檢測偽陰性提高 陳秀熙：多次採檢避免社區感染 12:142021/05/05 生活 兩岸熱門新聞 世衛評估兩款大陸疫苗 對成年人有效性「信心程度為高」 - 兩岸 傳大陸擬升級一個太平洋上偏遠島嶼機場 - 兩岸 - 旺報 中國被稱只是一隻紙龍 胡錫進：在台海較量 美就是紙老虎 - 兩岸 - 旺報 比海底撈更牛的連鎖火鍋品牌 徹底涼了 - 兩岸 - 旺報 王毅布林肯 5月7日高級別會議交鋒 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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