香港公務員事務局局長聶德權今在社交網站公布，至今已經有100萬人接種了至少一劑新冠疫苗，感謝市民的支持。

今日是香港接種疫苗計劃推行第69日，聶德權還呼籲香港市民盡快行動，不要再等。

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疫苗接種增＋旅遊高峰到 油價有望回升

(中時 )

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