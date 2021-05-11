中央流行疫情指揮中心11日宣布疫情升級至第2級「出現感染源不明之本土案例」，進入社區感染、疫情緊張，各大金控也立刻提高防疫警戒、升級防疫措施，中信金、永豐金都宣布防疫升級，並啟動異地備援、居家辦公措施。

中信金控疫情應變小組11日公布，除部分單位已於2021年5月6日啟動異地備援辦公者外，中信金控轄下各單位自今年5月17日起，全面啟動異地備援及居家辦公措施。

中信金控指出，為強化防疫措施及自主健康管理，中信金控自今年5月初便已實施上下班分流，員工採取三班制彈性上班，避免尖峰時間人潮集中的感染風險，並規定同仁於上班時間須全天候配戴口罩，內部會議討論以電話或視訊方式進行，跨大樓及不同樓層同仁盡可能降低業務接觸。

此外，為響應政府新型冠狀病毒疫苗施打政策，保護同仁健康，自5月5日起便提供同仁2日全額給薪「疫苗接種假」，以因應同仁接種後如有不良反應情形，依個人狀況需求請休。

永豐金控表示，因應中央流行疫情指揮中心的措施有三大升級措施：一、延續大樓封閉管制、減少內部會議集結、營運不中斷作業配對替代機制，即起至6月8日，追加暫停實施教育訓練及大型講座。

二、5月28日金控股東會剛好落在疫情指揮中心6月8日前觀察期間，將於近期模擬規劃，比照室內100人以下規格辦理。

三、預判疫情再度升級緊繃的可能性，IT將全面盤點各單位居家上班網路驗證（license）需求；另針對資訊、客服、交易室重要維運單位，已事先規劃異地備援中心相關硬體措施。

(工商 )