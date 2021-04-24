日前雲林縣東勢鄉一處種鵝場發生禽流感遭到清場撲殺，民眾擔心是否禽流感疫情又捲土重來？雲林縣動植物防疫所表示，去年同期撲殺21場19.8萬隻，今年迄僅5場、1.3萬隻，感染場次快速下降中，顯示防疫工作成效是樂觀的。

雲林縣飼養肉雞1045萬隻、鴨227萬隻、鵝16.7萬隻、火雞3.7萬隻，本月初東勢1處種鵝場飼主通報場內鵝隻異常死亡，確診罹患高病原性禽流感H5N5，場內2153隻種鵝、495顆鵝蛋全部撲殺。

雲林縣東勢鄉一處種鵝場日前發生禽流感遭到清場撲殺。（雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣防疫所技正鄭安國表示，2014年爆發廣泛禽流感疫情2014年、2015年的禽流感陽性場共計462場、撲殺數多達165.5萬隻。

鄭安國指出，除了2016年因防疫政策配套尚未健全，畜主擔心復養遙遙無期隱而不報，2017年一度攀高，但這幾年畜主的防疫技術與知識快速累積與強化，2020年撲殺的陽性場下降到33場、35.3萬隻，其中1月至4月有21場、19.8萬隻遭撲殺，今年同期迄今5場、1.3萬隻，防疫成效是樂觀的。

他解釋，鵝、火雞對禽流感非常敏感，感染後食欲廢絕、出現落翅、扭頸、臉部浮腫、出血病徵非常明顯，發病後一周內全場禽隻會死光，鵝的中鏢率高原因在此，相較之下，鴨隻對禽流感病毒較有抵抗力，感染後外觀經常看不出症狀，形成保毒動物。

鄭安國強調，就像人類戴口罩防範新冠肺炎侵襲，為防範感染高病原性禽流感，也可以幫禽場戴口罩，亦即在飼料桶等採食區設置防鳥閘門，一來防止攜帶病毒的野鳥入侵，再者防止野鳥糞便掉落。

他提醒，高病原性禽流感的病原血清型由早期的H5N8到H5N2，再由H5N2轉為H5N5，一直在快速轉變中，各血清型間並無交叉保護的抗體，務必落實防護帶原動物，尤其是野鳥共食、家禽分批上市，都會給禽場帶來非常大的危機。

(中時 )