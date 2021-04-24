為持續協助點亮興南夜市，新北市議員張志豪今（24日）和中和青商會舉辦「食字路口」闖關活動。張志豪表示，推動地方創生，不只是紙上談兵，需要更多的實際行動，結合民間和政府的多元力量和資源，才能真正讓夜市特色發揮出來。

張志豪表示，推動興南夜市復興運動，是他在議會質詢的重要議題，也曾邀集經發局、觀旅局、交通局親自到場會勘，藉由跨局處的整合並結合在地華夏科技大學，產官學研四方合作，期盼為興南夜市重新帶回觀光人潮。前年市府在興南夜市舉辦了夜市鐵人三項活動，並在周末晚間試辦行人徒步區，進行時段性車輛管制，觀光人潮逐漸回流為夜市重生帶來一絲曙光。

去年受限於新冠肺炎爆發，相關復興措施被迫暫緩，如今隨著台灣受惠於防疫成效，不但能開放運動賽事、大型演唱會，也成為國際社會上公認最安全的國家。因此，張志豪認為，興南夜市的復興運動應該加速重啟，今日也和中和青商會舉辦「食字路口」的闖關活動，藉由在地美食結合遊戲，喚回市民朋友的美食記憶，重回南勢角洒夜市。

張志豪表示，今日的食字路口闖關活動只是第一步，未來他會從推動「地方創生」的角度，要求經發局投入政府資源並與資策會、華夏科技大學合作，引入AR、VR，逐步推動興南夜市2.0，也會要求交通局，針對封路時的交通疏導，必要時應請警政單位協助，並在滾動檢討時，納入周邊里長及興南夜市協會等在地社團的意見，期盼早日重現中和人兒時繁榮景象。

(中時 )