北門國小學童展示藺草編織作品。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府文化局近年積極推動「博物館節館校合作行銷推廣計畫」，鼓勵大專院校與地方文化館合作，為地方文化館詮釋與推廣注入新能量。本年度入選團隊國立成功大學歷史系30日於北門烏腳病醫療紀念園區舉辦藺草編織體驗工作坊，邀請北門國小師生透過體驗與藺草編織，感受烏腳病患克服病痛的堅毅精神。

文化局表示，烏腳病醫療紀念園區是台南重要的文化館舍之一，館內保存沿海地區對抗罕見疾病的醫療及生活樣態，並記錄醫護人員與教會人員共同陪伴病患走過的歲月。本次工作坊由成大歷史系謝仕淵教授帶領學生策畫，期待參加者能在導覽及擬真體驗中，同理病患的不便之處，並經由藺草編織，感受病患截肢後，在編織工作中重新尋回的生命力。

活動中安排尋找水源及竹椅代步體驗，促進學生理解過去居民難以取得飲用水的困境，以及烏腳病患截肢後移動及視線的不便，並邀請後壁菁寮墨林農村文物館洪柳絹老師，教導學生使用藺草編織兔子吊飾，透過動手製作連結過去歷史，藉此帶領參與者發掘另一種烏腳病的視角與知識。

文化局指出，「台南博物館節館校合作行銷推廣計畫」今年邁入第5年，已媒合超過30組大專團隊，超過百位師生為台南的博物館及地方文化館貢獻所長，透過美術設計、科技互動等專長活化館舍，行銷推廣。

此次成大歷史系策畫的活動，除了與在地國小合作，也將在「2021台南博物館節」期間，邀請民眾參加，5月22、23日連續2天開放6場導覽與藺草編織體驗活動，共計150位名額，歡迎民眾報名參加（報名請至https：／／reurl.cc／o92y7g），詳細活動介紹將公布於「台灣烏腳病醫療紀念園區」及「南博one」臉書粉絲專頁。

(中時 )