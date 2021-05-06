雲林縣政府「1621開台400」系列活動，在雲林縣水林鄉「開台第1庄」入口意象處布置「顏思齊乘風破浪」花燈迎賓。（張朝欣攝）

為紀念1621大航海時代顏思齊開台400周年，雲林縣政府規畫「1621開台400」系列活動，6日雲林縣長張麗善在水林鄉顏思齊紀念館舉行主管會報，研議顏思齊歷史調查等相關事宜，希望透過研究及活動的投入，從文化自信帶動觀光，加強外界對雲林的印像。

雲林縣水林鄉顏厝寮保有1621年顏思齊率眾來台開墾遺址，2021年適逢開台400周年，雲林縣政府為了確認顏思齊開台的地理與歷史定位，去年即編列經費舉辦「古笨港開發史與顏思齊論壇」、「古笨港出土清代文物展」等相關活動，為開台400年紀念活動暖身。

張麗善表示，今年統合規畫「1621開台400」系列活動，元宵節北港燈會在顏思齊紀念碑設置「顏思齊乘風破浪」花燈，燈會結束後花燈移至水林「開台第1庄」入口意象做好迎賓準備，同時進行調查研究、短片製作、慶祝活動企畫，請大家拭目以待。

張麗善說，雲林是宗教大本營，文化內涵豐沛，只是一直沒被看見，縣府將透過2021年顏思齊開台400周年系列活動，從1621年顏思齊踏上古笨港河域、獎勵漢人拓墾北港等歷史脈絡，尋求並奠定雲林在台灣的歷史地位。

水林鄉水北村長洪茂仁從小聽地方耆老講述顏思齊歷史，多年來整理出詳細的史料，他指出，400年前顏思齊率眾來台開墾，並於水林、北港地區設10寨，目前水北村顏厝寮保有顏思齊遺跡，包括易守難攻馬蹄型聚落、7角井等。

縣文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣政府將於中秋連假，辦理「開台400年，全台第1趴」慶祝活動，內容包括「大歷史故事牆」、「航海親子互動裝置」、「顏思齊音樂舞台劇」、「微醺餐桌」、「星光市集」等，精彩可期。

(中時 )