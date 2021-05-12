台灣疫情升溫，今（12日）一口氣新增16例本土確診案例，許多演唱會、大型活動都延期或停辦，而「電音天后」謝金燕上周才豪曬露胸器的海報，報喜要唱進高雄巨蛋，不過因國內疫情嚴峻，謝金燕稍早則在網上忍痛宣布，演唱會門票延後開賣。

「姐姐」謝金燕今年1月在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，謝金燕大秀美腿和好身材，一連換上5套訂製服裝，飆唱經典歌曲〈一級棒〉、〈練舞功〉、〈叉燒包〉及情歌〈我要幸福〉等，氣氛嗨翻全場。

謝金燕今年1月在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，全場嗨翻。（圖／本報系資料照片）

謝金燕緊接著在上周宣布，10月要唱進高雄巨蛋「是 沒錯，高雄.....姐來了#碗都被你們敲破了」，門票將在本周日（16日）開賣，謝金燕曬出她解放美腿、豪挺胸器道具的海報，不過隨著本土疫情爆發，謝金燕稍早則在網上沉痛發文：「謝金燕2021TURN口罩世界巡迴演唱會-高雄站，原訂5/16周日下午兩點開賣，因近日『新型冠狀病毒肺炎』疫情嚴峻將延後開賣，開賣日擇期公布」，最後謝金燕不忘呼籲：「與大家攜手共同防疫」。

粉絲雖然感到可惜，但仍多數支持謝金燕的決定：「姐姐 我們會一直等妳 大家戴口罩、勤洗手」、「好哦共同放（防）疫 等疫情後燈（登）台」、「我會乖乖等姐通知的」。

其實不只謝金燕，包括陶晶瑩、戴愛玲、王心凌、許富凱已及樂團告五人、草東沒有派對等，演唱會都宣布延期，活動將再另行公告相關資訊，若已購票也會有退票辦法。

(中時新聞網)