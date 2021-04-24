駐日大使謝長廷張貼「核二廠放射性廢水排放統計表」，證明核二廠廢水排放含有微小量的「氚」。（取自謝長廷臉書）

我駐日大使謝長廷再度張貼「核二廠放射性廢水排放統計表」，證明核二廠廢水排放含有微小量的「氚」，自己沒有造謠，但原能會指出，全世界核能電廠無可厚非皆會排放廢水，但廢水來源與此次日本擬排放的含氚廢水來源明顯不同。

原能會主秘邵耀祖表示，全世界核能電廠不可必免皆會排放含放射性廢水，其中主要的核種就是氚，但日本此次擬排放的廢水為其流經熔毀爐心下的地下水，而我國排放的為處理過程中的含氚廢水，來源明顯不同，況且我國排放的含氚廢水遠低於標準。

(中時 )