謝長廷再提我核電廠排放含氚廢水 原能會打臉：來源不同 22:212021/04/24 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對外界質疑日本排放核廢水一事，原能會主委謝曉星近日親自召開記者會表示，原能會早在四年前就已經在關注日本福島電廠的廢水如何排放。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駐日大使謝長廷張貼「核二廠放射性廢水排放統計表」，證明核二廠廢水排放含有微小量的「氚」。（取自謝長廷臉書） 我駐日大使謝長廷再度張貼「核二廠放射性廢水排放統計表」，證明核二廠廢水排放含有微小量的「氚」，自己沒有造謠，但原能會指出，全世界核能電廠無可厚非皆會排放廢水，但廢水來源與此次日本擬排放的含氚廢水來源明顯不同。 原能會主秘邵耀祖表示，全世界核能電廠不可必免皆會排放含放射性廢水，其中主要的核種就是氚，但日本此次擬排放的廢水為其流經熔毀爐心下的地下水，而我國排放的為處理過程中的含氚廢水，來源明顯不同，況且我國排放的含氚廢水遠低於標準。 謝長廷「助」日秀證據 核二廠排放廢水含氚 (中時 ) #廢水 #來源 #排放 #原能會 #謝長廷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 謝長廷日核廢水論 藥師狠酸：只有我們與眾不同 15:012021/04/23 政治 謝長廷稱願負法律責任 宅神一句話揭穿律師話術 10:172021/04/24 政治 謝長廷稱台灣核廢水也排入海 民眾黨籲外交部召回說明 15:122021/04/23 政治 駐日代表硬拗核事故廢水入海 排29日備詢 就算視訊也要來 謝長廷緊咬台電不放 民眾黨促召回 04:102021/04/24 焦點要聞 謝長廷「助」日秀證據 核二廠排放廢水含氚 20:242021/04/24 政治 情義相挺范逸臣 雙手合十謝關心 福原愛打離婚仗 江宏傑搶娃勝算大 04:102021/04/24 娛樂新聞 謝長廷最新核廢水貼文曝「願負法律責任」 網友火了 10:062021/04/23 政治 立院邀謝長廷說明核廢水爭議 高虹安：隔離不是藉口可用視訊 12:322021/04/24 政治 核廢水謝長廷再發文 呂秀蓮：外交官通病 離開太久沒掌握國內局勢 19:112021/04/23 政治 謝長廷心態可議 04:102021/04/24 時論廣場 確診機師赴清真寺禮拜 醫揭1隱憂：恐成社區感染起點 11:492021/04/24 生活 何姓柔道教練訊後請回 黃爸爸痛斥：不合理、對司法沒信心 13:562021/04/24 社會 國民黨檢舉謝長廷 散布假消息 04:102021/04/23 政治要聞 政治熱門新聞 陳時中民調滿意度 陳揮文一看傻眼 - 政治 蘇貞昌為何還敢用丁怡銘 前扁辦主任爆背後原因 - 政治 謝長廷再提我核電廠排放含氚廢水 原能會打臉：來源不同 - 政治 批這大咖忘了自己是誰 沈富雄喊下台 - 政治 蔡英文見環團一句話 宅神酸：這是太上皇制度嗎 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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