求財的重要節日「中路財神趙公明聖誕」即將到來，農曆3/15、也就是今年的國曆4/26周一是「中路財神趙公明聖誕」，是商人、業務絕對不會錯過的重要求財日，命理師柯柏成特別分享了供奉財神的秘訣，只有祭拜方式正確，才能達到補財庫、解決求財障礙的效果。

柯柏成點出，許多人祭拜財神時都是拿香跟著拜，做到祭拜的形式，如果拜了財運卻沒有好轉，並不是神明不靈，恐怕是忽略了一些祭拜重點，無論是祭祀供品或是祭祀流程都有講究。

柯柏成分享，供奉「中路財神趙公明」主要目的是「除障」，所以如果是生意上碰到困難，或是賺錢管道遇到障礙，最適合祭拜中路財神趙公明；如果是希望偏財運變旺，像是想中樂透、拿獎金的人，就不適合祭拜這尊財神。

至於怎麼祭拜「中路財神趙公明」才有用？許多民眾看到神像的形象充滿威嚴，可能會誤以為可祭拜葷食，柯柏成特別提醒，供品最好是選擇一般清淡的素菜，若在家祭拜，早晚一柱清香即可。

柯柏成進一步分享，祭拜過程要向財神爺報告姓名、生辰八字、職業、地址，並說明清楚自己求財的障礙是什麼，祭拜時口中需默念「恭請中路財神趙公明元帥暗中幫忙扭轉乾坤掃除障礙，正財偏財臨門。」然後順時鐘過爐3圈、燒化，接著隨喜添香油錢，即可得到神明庇佑。

(中時新聞網)