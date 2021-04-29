雖然美股尾盤收黑，不過，台股在資金回流電子股帶動下，指數開高震盪走高，盤中來到17709.23點的史上新高價位，成交金額維持在5000億元的量能水準。

分析師指出，進入電子股財報及法說會旺季，財務數字及展望對公司股價會帶來影響，昨天召開的聯發科(2454)法說會報喜，股價跳空漲停表態，瑞儀(6176)第1季亦繳出不錯成績，漲幅達到5％；而另一方面，也需要留意近期利多不漲情況，友達(2409)盤前公布財報，首季獲利優於預期，開盤後卻反倒出現開高走低的走勢，反映出股價基期高的股票，在財報利多出現後，短線有先行獲利了結賣壓，但長期而言，基本面是否持續強勁才是關鍵。

今天電子成交比重回升到6成以上，航運股降到11％左右，呈現回檔修正走勢，且台積電(2330)並未出現強勁拉升，指數盤中漲點縮小100多點。由於外資近期在現貨市場維持買超，但期貨未平倉空單創近期新高，本土投信集中市場4月以來持續減碼，法人動態中性偏空；另從資券的變化可發現，融資持續創近期新高，增加幅度明顯大於指數漲幅，法人與散戶方向不同下，持續往上仍面臨不小壓力。

(時報資訊)