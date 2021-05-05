台北股市今(5日)企圖反彈，盤中一度漲逾百點，尾盤指數由紅翻黑，收在今日最低點16843.44點，下跌90.34點，萬七關卡得而復失，外資由小買轉為大賣144.82億元，分析師表示，大盤將進入整理修正，下檔有機會測試季線，回檔待價穩量縮時再進場。

台股今日開高震盪殺尾盤，指數上下震盪逾200點，連續2天收在月線之下，電子無力撐盤，台積電、聯電、聯發科、大立光都收黑，資金仍在鋼鐵、電器電纜、航運等傳產股，成交值也縮小至4551億元，倫元投顧總經理錢冠州表示，外資昨日沒有賣超是因為跌太多，先不殺，再利用今日早盤反彈起來再大賣，是一個井然有序撤退的動作。

從技術面來看，錢冠州指出，電子股有些頭部都出來了，需要休息整理，有些一直在破底的IC設計股，或是利多不漲、法人同步賣超的個股，都需要特別留意，股價可能不會太快止穩，至於傳產能不能續攻，今日鋼鐵股第一銅、中鴻都收在漲停，盤中也有多檔亮燈，因此，多頭格局並不是結束，只是大盤將進行整理修正，下檔支撐有機會測試季線，但季線跌不跌破不是重點，是不是長期多頭要看資金面以及經濟面數據，他認為目前是大盤中段整理的中期回檔階段，如果回檔下來就等待價穩、量縮時再進場。

對於今日成交量縮至4551億元，他認為，昨日是帶量下殺，對盤面並不好，今日成交量雖然有點量縮，但仍達4500億元，最好能回到3000億元的水準，並維持一段時間，同時股價也要趨於穩定，才能算是止穩或是下跌終止。

(中時新聞網)