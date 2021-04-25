日本預計兩年後將福島核廢水稀釋後排入海中，引發周邊國家不滿，但駐日代表謝長廷卻表示，台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，近日他更不斷拿出證據佐證自己的說法，引起輿論譁然。對此，宅神朱學恒感到十分傻眼，直批謝長廷是前所未見的業餘外交官。

朱學恒今(25日)在臉書上發文痛批，前所未見業餘外交官謝長廷，把個人小事置於國家大事之上，「早知道派條狗去日本，至少不會咬主人啊！」他指出，雖未對謝長廷毫無高道德標準的期待，但是至少食君俸祿，為君消愁這種任何工作都該有的底限應該要有吧？「最震撼的就是，沒有」

朱學恒直言，謝長廷讓民眾感到不滿之處在於，「你花了大錢養狗沒關係，但是這隻狗之後跑去別人家門口，你經過的時候還咬你，經過一次咬一次，你會覺得養這隻狗很好嗎？」且最重要的是，謝長廷出包也不只一次了，不要說反咬自己國家了，沒事只會鬥爭在野黨，他連外交官的專業都沒有。

朱學恒回憶，謝長廷上次出包，是大陸外長王毅訪日時，當時他完全沒有掌握狀況，不但人不在東京，且竟然還在台灣隔離中！但謝長廷卻辯稱，事出突然，外務省也是四天前才宣布，他又很無辜可憐，沒有中國國務院的消息來源，所以根本不能怪他。

朱學恒質疑，謝長廷是不是認為其他人都沒有任何外交常識？「派你去日本，不是叫你建立國務院關係，而是叫你建立日本外務省關係」，朱學恒更說，自己之前就講過好幾次，謝長廷在日本外交界和媒體界人緣很差，差到連中國大陸外長要訪日這麼大的事情，外務省不要說洩密，竟然連提點他一下都沒有，而媒體圈也沒有任何人鳥謝長廷，連個暗示也不給，導致謝長廷只有威風凜凜地在台灣橫行，但結果在日本吃了大虧，「啊那讓你去日本打工遊學是幹嘛啦！」

(中時新聞網)