核廢水爭議立院邀謝長廷視訊備詢 外交部：史無前例！若能克服不反對

日本預計兩年後將福島核廢水稀釋後排入海中，引發周邊國家不滿，但駐日代表謝長廷卻表示，台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，遭國民黨立委強烈反彈，立法院外交國防委員會召委、國民黨立委廖婉汝排定本周四（29日）邀請謝長廷，就「台日外交關係之發展與未來展望」備詢。外交部政務次長田中光上午表示，視訊上技術如能克服，相信謝代表願意接受回來、願意質詢，但隔離14天是必須執行的。

關於謝長廷返台的防疫問題，廖婉汝希望政府能比照美國總統拜登特使團陶德等一行採「外交泡泡」模式，以專案計畫處理，「總不可能自己人反而不能進來吧。」

田中光表示，依據憲政體制，立法院要找駐外代表返台，駐外代表有義務要回台，這是很清楚的，但目前防疫政策，有14天防疫問題；因此，視訊上若技術上能克服，相信謝長廷願意接受回來備詢。

田中光指出，立法院委員會視訊質詢是史無前例的，以前沒有做過，但技術上若能克服，相信大家也不會反對這樣做。

(中時 )