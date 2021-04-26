衛福部長陳時中26日首度證實，正積極籌備「疫苗護照」的試辦細節，也就是民眾入境台灣時，將參考是否施打疫苗，作為「縮短居家檢疫」的依據。預計最快5月中旬起小規模上路。特別的是，民眾在境外施打的疫苗「將不限廠牌」，意即「大陸疫苗也在適用範圍之內」。

陳時中表示，即將啟動的試辦計畫，將研究「疫苗護照」的可行性、可靠性，申請的資格初步訂為「完整施打兩劑疫苗，且滿一個月後」，並在國外起飛前持有PCR陰性證明，入境後居家檢疫第7天採檢（PCR及抗體檢驗）仍為陰性者，居家檢疫天數即可從14天降為7天。陳時中稍晚補充，適用對象將「不限」國籍地區。

至於試辦上路時間，陳時中直言，5月初不可能，最快也是5月中旬之後，因為屬於試辦階段，將採取小規模形式，人數預估是每天2～3位數之間，不超過百人。

至於疫苗的「廠牌」，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥稍晚補充，將不會限制民眾在境外施打的疫苗「廠牌」，指揮中心只會以檢驗做為確認的手段。換言之，包含大陸疫苗在內，均可望納入台灣「疫苗護照」的適用範圍之內。

(工商 )