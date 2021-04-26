高雄林姓女子24日在台中市租賃小客車載著張姓、黃姓男子，25日被民眾發現疑在車內輕生致3人死亡，其中張男是北市交大二線一星分隊長，家屬質疑張男頭部有傷，而相驗結果也出爐，檢察官會同法醫前往東勢殯儀館相驗，確認張姓死者左前額與手肘呈現的傷勢，是急救時搬運不慎碰撞到的傷口，並非致命傷，目前已初步排除加工自殺嫌疑，確認3人都是一氧化碳中毒身亡。
28歲張姓警官的家屬今天質疑說，張男額頭有傷，有血跡，腹部還有腫脹。張母昨晚從彰化趕到派出所，痛哭失聲喊「兒子凌晨還致電報平安，怎麼會發生這種事！」
檢方下午會同法醫進行相驗，確定3人死因都是一氧化碳中毒，初步排除外力介入及加工自殺等可能性，且經追查3人在意外發生前有進行聯繫，檢察官提出相關事證後，家屬並沒有異議，遺體發還家屬辦理後事。
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