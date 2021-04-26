投資在許多人心中就像顆等待萌芽的種子，隨時蠢蠢欲動，卻又不敢邁出第一步。投資理財其實是一門值得好好學習的課題，有人藉由投資的方式，擁有額外的被動收入，甚至達到財富自由。【永慶公益線上講座】邀請「妮可要投資」財經部落客林子微(Nico)開講，以《這輩子最該做的投資理財》為題，分享入門者該怎麼踏入投資的世界！

林子微(Nico)曾經是凱基證券的營業員，本身就具有財經背景的她剛畢業時對於證券有著極大的興趣，因此踏上了投資理財的道路，喜歡接受新挑戰的性格，下班之餘妮可也開始經營自己的社群，利用部落格、IG帳號分享投資理財的觀念及想法，並逐漸朝自由工作者邁進！

她分享到:「投資理財最一開始是需要受到啟發，可能是一本書或是一句企業家的話，讓你決定試著改變現狀，接著需要認清自己一輩子能賺多少錢的事實，並針對自己現有的資產做投資理財規劃。」妮可運用簡單的表格幫觀眾分析短期操作、長期投資的優缺點，以及單利及複利的計算方式等等投資理財必備知識及適合對象。

理財專家妮可分享這輩子一定要做的投資理財，並教大家基本投資觀念。(圖/永慶房屋提供)

想深入了解投資理財這門學問嗎？快跟著妮可大師一起找尋這輩子一定要做的投資，讓心中那顆蠢蠢欲動的投資種子正式萌芽吧，透過妮可清晰的脈絡快速了解到最值得投入的理財項目，藉由投資理財讓人生有更多的選擇！

4/26(一)晚上9點半至好房網YouTube平台免費線上收看，由「妮可要投資」粉絲專頁經營者林子微(NICO)帶你踏入投資理財的新世界！

《這輩子最該做的投資理財》

主講人：林子微(NICO)_「妮可要投資」財經部落客/粉專/IG 版主¬

講座時間：2021.04.26 (一) 21:30

洽詢專線（02）7704-8168 #6646黃小姐

(中時新聞網)