有些女人天生懂得如何駕馭男人，在愛情中總是能享受另一半無盡的寵愛。占星網「星座上上簽」分享，天秤座、水瓶座、天蠍座的女人最懂男人心，婚後老公心甘情願被她管，無怨無悔的為她付出，做個人人羨慕的幸福人妻。

▍第三名：天秤座

天秤女的性格很好，非常善解人意，兩人交往時就能感受到她的甜蜜和貼心，婚後她們依然很會觀察老公，知道老公的喜好，如果老公有煩惱也會想辦法陪他度過難關。天秤女很擅長溝通，婚後也常常和老公聊天、分享想法，兩個人之間沒有秘密，親密感十足。

▍第二名：水瓶座

水瓶女婚後不會把自己活成黃臉婆，依舊像個仙女，她們興趣很廣泛，有空就會去找事做，喜歡充實自己，提昇身心靈的層次，又喜歡嘗試新事物，這樣充滿新鮮感的水瓶女，讓男人愛不釋手，與她結婚每天都能看見新奇的世界，因此老公的心可說是牢牢的拴在水瓶女的身上。

▍第一名：天蠍座

天蠍女天生擅長駕馭男人，無論婚前、婚後都很會對付男人，她們長得漂亮、身材又好，條件非常優秀，這樣的女人娶回家後男人還怕沒顧好會被搶走，恨不得老婆把自己拴著，最好老婆眼裡只有自己。天蠍女婚後不會把所有心力放在家庭中，她們有自己的事業，經濟獨立、充滿魅力，又懂得觀察老公的喜好，偶爾說幾句稱讚的話，讓老公心甘情願當個老婆奴。

(中時新聞網)