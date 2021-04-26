林姓女毒蟲先後委託陳姓前男友及現任張姓男友購毒，陳男去年3月18日各向38歲黃男購買毒咖啡；張男在19日也幫購毒咖啡，他當天上午8時許離開林女住處，當天晚間5時再返回時，林女已陳屍在床。警方及救護人員獲報到場確認死亡，起獲毒咖啡包裝袋等物，法醫抽血送驗有毒品反應。台中地檢署循線查獲黃男，並依違反《毒品危害防制條例》將他起訴。

起訴書指出，黃男曾因施用毒品遭判決確定，不知悔改進而賣起毒咖啡。林女未吸食毒品，委託前男友陳男透過通訊軟體與黃男聯繫購毒，黃男在去年3月18日晚間以1200元代價將3包毒咖啡賣給陳男，陳男將毒咖啡交給林女使用。

林女又委託陳男跟黃男聯繫購毒事宜後，再委託張姓現任男友與黃男約定時間地點交易，黃男隔天凌晨5時將3包毒咖啡以2000元代價賣給張男，張男將毒咖啡交給林女使用，在當天上午9時許離開林女住處，當天下午5時許返回時，竟發現林女仰臥唇上，已無心跳呼吸、全身僵硬。

張男立即撥打「119」報案，己方及救護人員到場確認林女以身亡，並在現場查獲毒咖啡包裝袋、泡有毒咖啡的寶特瓶等物，警方報請相驗後，法醫採血液送驗，驗出毒品反應。

黃男在偵查過程中自白認罪，台中地檢署依違反《毒品危害防制條例》將他起訴。

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(中時 )