根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，台中市長盧秀燕的施政滿意度超過7成，且在2022年地方選舉中，不論對上民進黨的蔡其昌或何欣純，支持度也都大幅領先。台北市議員王世堅對這份民調結果感到十分意外，並指盧秀燕善於藏拙，但他也肯定盧秀燕的部分政策，不過王世堅的發言引起國民黨文傳會副主委王育敏不滿，兩人更就盧秀燕的民調和市政表現互槓。

王世堅26日在政論節目《平論無雙》中表示，他對這個民調感到意外，並指盧秀燕不碰觸台灣前途等深水區議題，但盧應對國家前途有一些看法，而在市政問題上，他認為盧秀燕懂藏拙於巧，這相對會得到民調上的好感。

但王世堅也對盧秀燕的「雙十公車」政策十分認同，指出票價跟運費是兩回事，運費應該適度調整，但票價由政府吸收，台中有做到，政府擔下來，回饋給市民，但他也說，民進黨也有好人才，盧秀燕仍要面對綠營的挑戰。

對此，王育敏直言，王世堅所言的前面兩點完全文不對題，並指一個市長專心市政，不拚政治，這不是最好的嗎？王世堅連忙回答，「我沒有說拚政治，她對深水區的問題都沒有表態」。

王育敏指出，和某些上任後表現不佳的民進黨縣市首長相比，盧秀燕就任後，很關心市民意見，專注於市政，因此她的民調開始上升，盧秀燕很多市政反應很快，且她在台中捷運通車典禮上展現出民進黨所不及的高度。

王育敏認為，盧秀燕在民調上後來居上，靠的是專注力和市民為本，絕對不是王世堅講的藏拙和有些議題不表態，王世堅則說，「育敏，我把優點缺點都講了，我說她公車的事情做對了」，王育敏反問，「那中火…」，王世堅直言，「我講的很客觀，我沒有講的話你不要塞給我，即便你是美女，也不應該這樣」，王育敏則回答，「我沒有塞給你」。

王世堅指出，他沒有講到政治議題，王育敏追問，「那你的議題是在說什麼？」王世堅解釋，「我說深水區的問題，比如國家定位的問題、和是不是要跟大陸往來，是否因為新冠肺炎沒有國家和國家間往來」，王育敏則質疑，市長為何要談國家定位？ 問總統候選人就好了，「你認為市長要探討國家定位問題嗎？」

王世堅認為，城市外交也是盧秀燕的事，還有中火的問題，也不該一味反對，且盧秀燕也可以對三接的問題提出看法，王育敏則回擊，「她有在做，她有一個副市長專門做這個外交，三接鄭文燦都沒表態，你要盧秀燕講話？」

王世堅回應，「鄭文燦有表示意見，怎麼會沒有？但盧秀燕並沒有」王育敏說，「鄭文燦都在躲」，王世堅表示，他的意思是是盧秀燕藏拙，對問題沒提出解決辦法，只是一味講態度立場，又懂得說服市民是在藏拙，面對中火，盧秀燕沒提出解決方案，王育敏怎忍不住直言，「她哪有藏拙？三接怎麼會是盧秀燕要提出解決辦法的問題？是蔡總統跟行政院長要解決的，她堅持市民健康最重要，她做對了」。

最後，眼見雙方不斷互槓，火藥味濃重，主持人平秀琳連忙出面畫下休止符結束爭論，「好我們先進廣告」。

(中時新聞網)