眾智(6819)因新冠肺炎疫情帶動耳溫槍大賣，2020年稅後盈餘達4.02億元，每股盈餘達14.93元，由於耳溫槍銷售趨緩，眾智光電預估，今年營收及獲利將較去年下滑，但經過兩年多的努力，眾智新開發的NB專用動態溫度感測器已接獲美系筆電大廠多款高階電競筆電訂單，預計自第2季開始放量出貨，公司預估，今年筆電專用動態溫度感測器的出貨量可望較去年成長60%。

眾智光電為國內以本土技術生產紅外線微機電(MEMS)熱電堆感測器廠，全球市場占有率約29%，排名第二，僅次於德國業者，除單顆感測器外，公司並已完成開發量產16x16熱電堆陣列感測器，應用領先德、日廠商。

受惠於新冠肺炎疫情帶動耳溫槍大賣，眾智光電2020年合併營收為12.13億元，營業毛利為7.24億元，營業淨利為4.96億元，稅後盈餘為4.02億元，每股盈餘為14.93元。

眾智光電於今年2月5日已發放2020年上半年現金股息3元，董事會權衡考量竹北生醫園區1500坪土地，自家智慧醫療器材新研發大樓營建將花費7億元，為健全財務，故2020年下半年的股息，擬配發現金股息0.5元，合計2020年現金股息將配發3.5元。

由於耳溫槍銷售趨緩，眾智光電預估，今年營收及獲利將較去年下滑，不過公司憑藉深耕多年的紅外線感測技術，經過兩年多努力，研發出數位非接觸式的動態溫度感測器，是全球唯一可即時監控筆電機殼溫度及使用者最佳體驗的動態溫度感測器，並獲得美系NB大廠採用，成為其全球唯一在電競筆電的動態溫度感測器供應商；去年眾智光電電競筆電溫度感測器出貨量約280萬顆，約佔全球電競筆電市場的12.5%，由於公司的動態溫度感測器已應用在筆電客戶的多款電競與Creator筆電系列產品，今年底前可望再拓展至4個以上不同系列的高階筆電產品，眾智預估，今年動態溫度感測器的出貨表現可望逐季揚升，全年出貨目標突破450萬顆，將較去年成長60%。

(時報資訊)