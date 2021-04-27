民進黨立委蔡易餘先前提案修正《會計法》第99條之1，涉及國務機要費除罪化，遭藍營質疑是幫前總統陳水扁開脫，昨（26）日立法院排案審查。國民黨立委鄭麗文質疑，民進黨就是想為陳水扁貪汙案解套，那為何不乾脆直接修特赦法，讓扁案全部一筆勾銷？立委賴士葆則對相關單位都不表態，表示遺憾與抗議，怒批「碰到扁案就智障」。

昨日司法院、法務部到立法院備詢，賴士葆對於各單位都不表態，表示嚴重的遺憾與抗議，痛批「碰到扁案就裝傻」「碰到扁案就智障」，都沒意見、說尊重大院；法務部次長蔡碧仲則回擊，「你攻擊法務部智障，我沒辦法接受」，並要立委好好修口德。

針對國務機要費除罪化一案，鄭麗文昨日在臉書表示，民進黨團總召柯建銘不斷說這是「歷史共業」，但她質疑，哪來的歷史共業？中華民國從古至今，只有陳水扁一位總統貪污國務機要費，民進黨要持續扯謊到何時？

鄭麗文說，如果這是很好的修法，法務部、司法院為何不自行提修法？但今天他們既不贊成，也不敢反對，因為討論此案已完全無關是非對錯，而是一個政治實力的表決。

「自己造的業自己擔」，鄭麗文指出，陳水扁貪污國務機要費1億742萬，民進黨要幫他擔，就修特赦法，不要破壞國家體制、不要扭曲歷史，也不要讓中華民國成為一個包庇貪汙犯的國家。

(中時新聞網)