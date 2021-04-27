台大醉月湖鵝慘遭獵殺帶走

台大醉月湖一隻最大的鵝，3月底遭人殺死後放入紙箱帶走，警方鎖定一名陳姓男子涉案，通知他到案說，今（27日）天是到案期限，該名男子若沒有在24時00分前現身，警方將直接以竊盜罪將他函送。

有台大學生4月10日凌晨在PTT八卦板爆卦及臉書《NTU台大學生交流板》發表「消失的鵝鵝真相」文章，指醉月湖的鵝鵝被殺了，經調閱監視器一查發現，一名男子於清晨4時58分被拍到空手朝醉月湖鵝的棲息地走去，2分鐘後，該男把鵝從脖子拎著，將已明顯死亡的鵝放入紙箱中，最後騎腳踏車離去。

該文指出，這名殺鵝凶手是慣犯，經常來台大抓魚抓鴨抓鵝，而台大校方4月10日中午到大安分局羅斯福路派出所報案，對「凶手」提出侵占告訴。

警方很快鎖定一名陳姓男子涉案，據了解，該名男子是裝潢臨時工，經常在大安區出沒，之前住家遭火燒毀後，居無定所靠打零工為生。警方透過雇主通知陳男到案說明，今天是到案期限，若陳男沒有現身將直接以竊盜罪函送檢方。

(中時新聞網)