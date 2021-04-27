台中市北區美德街4月27日凌晨0時50分許發生一起因工程未依設計施工導致的衝突糾紛案，警方到場時，涉嫌動手之卓男等9人已逃離現場。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區美德街4月27日凌晨0時50分許發生一起因工程未依設計施工導致的衝突糾紛案；統包商42歲何男疑因承包商46歲卓男未依設計施工，相約在此談判，雙方起爭執後卓男徒手攻擊何男，同行8人在場助勢叫囂，導致何男頭部及全身多處擦挫傷，何男憤而報警，警方到場時，涉嫌動手之卓男等9人已逃離現場，警方目前已鎖定涉案對象，將盡速查緝到案，依法究辦。

台中市政府警察局第二分局永興派出所副所長林一統表示，初步了解何男與卓男彼此為工程統包及承包之關係，因卓男未依設計施工，遂要求卓男重新施作，故雙方相約談判。

惟卓男偕8名友人到場後，因談判不成，卓男徒手攻擊何男，其餘8人在場助勢叫囂，導致何男頭部及全身多處擦挫傷，所幸就醫後並無大礙；警方到場前，卓男等9人已逃離現場，經擴大調閱監視器已鎖定相關涉案人員，將於查緝到案後，依傷害、恐嚇及聚眾鬥毆等罪嫌函送臺中地檢署偵辦。

台中市二分局蔡元戎強調，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

(中時 )