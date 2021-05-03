高雄鳳山文南街3日清晨驚傳殺妻案，年邁78歲的王姓男子疑似與妻子在家中發生爭執，王男一氣之下，憤而持水果刀對妻子很砍8刀，隨後王男自行撥打電話叫救護車，妻子送醫後生命跡象穩定，王男則在客廳被警方逮捕，目前警方正釐清行凶原因。

據了解，王男與妻子居住在同一處民宅，但夫妻時常發生口角，前晚雙方再度發生爭執，使得王男整晚輾轉難眠，清晨起床後，王男因為受不了妻子仍不斷叨念，竟持水果刀狂刺妻子，造成她四肢、前胸、背部共8處刀傷，幸虧送醫後意識清醒，生命跡象穩定，暫時並無大礙。

王男在2樓臥房行凶後，自行下樓到客廳撥打119表示有人受傷，救護人員到場後，發現女子全身多處刀傷渾身是血，奄奄一息倒臥床上，連忙通知警方到場協助，而王男則是不發一語呆坐在客廳，警方將他逮捕後，依殺人未遂案件偵辦後移送高雄地檢署。

警方表示，救護人員發現受傷的王男妻子後，緊急將她送往長庚醫院急救，幸虧目前生命跡象穩定並無大礙，初步了解王男並無相關家暴紀錄，但夫妻間時常發生口角，王男訊問時初步坦承犯行，指稱是因為受不了妻子時常叨唸所以起，但行凶的詳細原因，仍待警方調查後才能釐清。

(中時 )