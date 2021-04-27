嘉義縣高鐵大道約4.2公里處，今27日下午近2點發生1輛小貨車與2輛自小客撞擊事故，小貨車四輪朝天翻覆在車道中央，駕駛一度受困車內，經路過人車協助下，救護車抵達前駕駛已被拖救出來，目前頭部有撕裂傷的小貨車駕駛和一名感到身體不適的女性都被送往嘉義長庚醫院治療中，事故原因由警方調查中。

(中時 )