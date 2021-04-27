嘉義高鐵大道3車撞擊 小貨車四輪朝天 14:552021/04/27 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣高鐵大道約4.2公里處，今27日下午近2點發生小貨車與自小客撞擊事故，小貨車四輪朝天翻覆在車道中央。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣高鐵大道約4.2公里處，今27日下午近2點發生1輛小貨車與2輛自小客撞擊事故，小貨車四輪朝天翻覆在車道中央，駕駛一度受困車內，經路過人車協助下，救護車抵達前駕駛已被拖救出來，目前頭部有撕裂傷的小貨車駕駛和一名感到身體不適的女性都被送往嘉義長庚醫院治療中，事故原因由警方調查中。 女毒蟲撞路檢點警開2槍 副駕女中彈遭丟包醫院不治 北市車禍 疑爭吵闖紅燈釀禍 超商飛來橫禍遭撞 顧客骨折送醫 (中時 ) #小貨車 #駕駛 #撞擊 #四輪 #朝天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登還有第四輪紓困 這次準備砸1.8兆美元 16:552021/04/26 財經 趙麗穎昔穿肚兜小可愛床戰刪減畫面流出 粉絲看完都怒了 11:142021/04/27 娛樂 交往9個月將分居小嫻 金剛計畫赴港工作：她會體諒我 10:412021/04/27 娛樂 賠慘了！小貨車超車撞對向600萬瑪莎拉蒂 維修費超驚人 13:312021/04/27 社會 憶聲打造中壢工業區首座國際級智慧廠辦 17:502021/04/26 區域情報-桃園 專釣大鱷1／小業務變大禿鷹 掏空公司20億再詐銀行5.8億 07:092021/04/27 社會 專釣大鱷3／國內LED先驅淪詐貸罪犯 小業務造假財報炒股獲利逾10億 07:092021/04/27 社會 獨》轎車暴衝淡水民宅 8旬翁急轉身逃過一劫 21:272021/04/26 社會 企業攜手中捷 搶推聯名產品 04:102021/04/26 產業．科技 小男孩騎玩具車溜噠 暖警協助返家 12:242021/04/26 寶島 最新民調公布 藍綠兩黨支持度上升 小黨下降 12:402021/04/27 政治 社會熱門新聞 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 超強意志力！柔道腦死7歲童腦壓再降 醫：大進步 - 社會 舅舅錄影挨轟 柔道腦死童單親媽首出面替哥喊冤：他將孩子視為己出 - 社會 黑衣人闖松山分局驚爆畫面遭刪除 警政署怒拔分局長林志誠烏紗帽 - 社會 女老師遭警察臨檢壓制誰有錯？最新民調跌破眼鏡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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