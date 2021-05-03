貨車駕駛曾先生行經時看到，主動詢問「需要幫忙嗎？」並與員警合力將機車抬上貨車載到機車行檢視。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市陳姓老翁騎機車行經沙鹿區停等紅燈時，因腰部剛開完刀，大腿使不上力，無法穩住機車而倒地，巡邏員警見狀緊急下車協助，由於機車發不動，路過的小貨車經過幫忙載至機車行修理，當員警將陳翁送返家時，其妻子以為老翁違法被逮獲，了解真相後頻頻向警方道謝。

清水警分局指出，7旬陳姓老翁前於沙鹿區鎮南路與鎮政路口時停等紅燈時，因腰部剛開完刀，大腿力氣使不上，無法穩住機車而倒地，在最無助時，適逄沙鹿所員警童榮智、余培毅巡邏經過發現，立即趨近了解關心，並幫忙老翁扶起機車。

因機車無法發動，員警先將老翁扶致路旁休息，並試著發動機車但仍無法發動，剛好一名貨車駕駛曾先生行經時看到，主動詢問「需要幫忙嗎？」並與員警合力將機車抬上貨車載到機車行檢視。

警方考慮陳姓老翁安全，由一名員警騎老翁機車回家，另一名駕巡邏車護送他安全返家，其妻子看見警察帶老翁返家，還以為違法被警方逮獲，經過員警解釋後，陳妻才了解真正原因，並感謝警方幫忙。

沙鹿分駐所所長林雙鎮呼籲民眾，因身體不適或精神狀況不佳，切勿駕駛交通工具，確保自身及己其他用路人安全。

(中時 )