年初以來受美國10年期公債殖利率上升影響，導致信用利差擴大，全球債市蒙受壓力，投資專家認為，新興債價格尤其遭到低估，看好新興債來自對經濟復甦的預期，及部分新興市場貨幣遭到低估，且債券利差還有收斂空間等三個機會帶動下，存在許多投資機會。

M&G投資新興市場債券基金研究團隊表示，預計2021年新興市場債券在全球經濟轉強，以及美元維持弱勢的大環境下，未來還有更多動能可以期待。新興市場經濟在去年因為疫情受到重創後，今年處於復甦階段，經濟成長展望正向。

預期今年美元將維持偏弱格局，將給新興市場貨幣帶來提振，新興市場本地債市也會連帶獲得助益。同時新興市場債券利差相較於其他類型債券還有收斂空間，種種因素都讓新興市場債券在今年看起來具有吸引力。

觀察全球資金也持續青睞新興市場債券，自2021年初以來，新興市場債券基金累計流入380億美元，高於過去六年同期間表現，顯示經濟活動逐漸回穩下，市場對於未來前景抱持樂觀態度，資金穩定回流新興市場債。由於新興市場債趨勢難料，建議透過混合型新興債策略來參與。

展望後市，M&G投資認為，如國際貨幣基金（IMF）最近發表的成長預測，新興市場2021年實質GDP將優於已開發經濟體。同時伴隨疫苗接種、多國家採取刺激、支持性政策促進經濟復甦，都可望支撐新興債價格，建議可挑選擁有靈活操作策略的新興債基金，參與今年債市行情。

(工商 )