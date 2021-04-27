電通行銷傳播集團打造老梅社區成為全台第一座多媒體繪本城鎮。（王揚傑攝）

電通行銷傳播集團打造老梅社區成為全台第一座多媒體繪本城鎮。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜在彩繪牆前和繪本中的角色互動。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜在「小梅的家」門前與虛擬實境合影。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜融入社區內的彩繪。（王揚傑攝）

電通行銷媒體集團為回饋社會、照顧偏鄉學童，2018年選在台灣最北端的社區石門區老梅里執行「起飛吧！小梅」造鎮計畫，結合老梅國小師生、社區居民、插畫家莊信棠及新北市政府相關單位，歷時4年打造老梅社區成為全台第一座多媒體繪本城鎮，社區內12幅彩繪牆面，全依照《小梅夢想城真》繪本設計，掃描牆上的QR code，即可看到繪本動畫與故事情節。

今（27）日電通集團為全新的老梅社區盛大舉辦「開箱」，新北市長侯友宜特地出席，讚許電通行銷傳播集團秉持企業社會責任精神，結合公部門、社區、學校改造台灣最北端的老梅社區，令他感動又感恩。

侯友宜表示，把繪本視覺與故事情節搬上社區牆面與街道，頗具意義別有創思令人激賞，市府團隊會持續攜手電通集團並肩合作，繼續帶領孩子勇敢築夢，繁榮發展偏鄉經濟。

電通行銷傳播集團執行長唐心慧表示，4年前開始這項造鎮行動，原因是想幫助這裡資源匱乏的小孩，而且是可以永續的照顧，於是運用集團的創造力，彩繪這個城鎮，吸引觀光客進來，4年來我們先做好基本的建設，包括彩繪12面牆面及道路整修，過程新北市政府也看到了。

唐心慧說，之後交給市府接棒，推動觀光並繼續建設，如此便會得到更多企業的注目，吸引更多的觀光客和生意人，地方振興，孩子就可得到長期的照顧。

(中時 )