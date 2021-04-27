嘉義縣警察局獲中央補助，採購巡邏車39輛及偵防車18輛均已完成驗收，27日嘉義縣長翁章梁親自主持授車、校閱儀式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局獲中央補助，採購巡邏車39輛及偵防車18輛均已完成驗收，27日嘉義縣長翁章梁親自主持授車、校閱儀式。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局獲中央補助，採購巡邏車39輛及偵防車18輛均已完成驗收，27日嘉義縣長翁章梁親自主持授車、校閱儀式。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局為汰換老舊警車，提升治安勤務效能，向中央爭取汰換經費，經內政部核定「協助地方政府加速汰換警用車輛計畫」，採購巡邏車39輛及偵防車18輛均已完成驗收，27日嘉義縣長翁章梁主持授車、校閱儀式，期許新車投入維護治安工作行列後，將有效提升打擊犯罪效能。

縣警局指出，經主動爭取獲中央核定補助4855萬7000元經費，於109年度汰換警用巡邏車39輛、偵防車18輛，共57輛，日前已配發各外勤單位，另110年度編列地方配合款1850萬元，下單購置警用巡邏車13輛、偵防車8輛，所有車輛到位後，可有效提高執勤員警機動性及打擊犯罪能量。

「警察是一個剛柔並濟的工作！」翁章梁指出，治安與交通都是嘉義縣警察局非常重要的工作，警察經常使用工具就是車輛，嘉義縣幅員遼闊，有狀況發生時，車子是最佳的利器，但若車輛有狀況，將在辦案上產生折扣效果，因此去年到今年花費近7000萬元，逐步汰換車輛，盼讓警察同仁使用車輛時更加安全，提供鄉親最便利的服務。

警察局長廖訓誠大力感謝翁縣長及縣議會對於警政工作的大力支持，配合內政部「協助地方政府加速汰換警用車輛計畫」編列地方配合款，全面汰換老舊警用汽車，並強調新購置的警用汽車，已投入治安交通維護工作，期許未來在警政、治安、為民服務工作上皆有更好的表現。

(中時 )