虎門科技(6791)送件申請上興櫃；德宏(5475)股票自110年04月28日起預收款券並管制撮合作業。

虎門科技成立於69年7月，主要業務為計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務及協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務，董事長為林麗俐，總經理為楊涪嵐，目前股本為1.83億元，109年合併營收為4.54億元，稅後盈餘為6432萬元，每股盈餘為3.66元。

德宏工業公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年4月28日起10個營業日(110年4月28日至110年5月12日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每25分鐘撮合一次)，另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)