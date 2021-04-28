金管會證期局表示，核准中信投信申請募集開放式指數股票型「中國信託台灣ESG永續關鍵半導體ETF證券投資信託基金」，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

證期局指出，「中國信託台灣ESG永續關鍵半導體ETF證券投資信託基金」由永豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行，以追蹤「ICE FactSet台灣ESG永續關鍵半導體指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。

(時報資訊)