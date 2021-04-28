《基金》中信台灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 准募 09:442021/04/28 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准中信投信申請募集開放式指數股票型「中國信託台灣ESG永續關鍵半導體ETF證券投資信託基金」，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。 證期局指出，「中國信託台灣ESG永續關鍵半導體ETF證券投資信託基金」由永豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行，以追蹤「ICE FactSet台灣ESG永續關鍵半導體指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。 1分鐘讀財經》面板雙虎變妖股 投顧給4字頭天價 沈榮津談台積 2奈米會續留台灣 (時報資訊) #中信投信 #基金 #募集 #金管會 #證期局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》國人投資習慣大逆轉 定期定額當道 10:352021/04/28 財經 台大雲林分院社工師 獲南山醫務獎 04:102021/04/28 地方新聞 台幣站穩27大關 升幅超車人民幣 04:102021/04/28 財經焦點 募資上看10億美元 小紅書拚在美上市 04:102021/04/28 全球財經 家登 啟動5年50億元投資 04:102021/04/28 財經要聞 陸股驚現不祥之兆 謝金河曝背後2大致命傷 11:182021/04/28 財經 工商社論》拜登基礎建設計畫的格局與挑戰 04:102021/04/28 財經要聞 《基金》五一黃金周 陸股基金迎錢潮 10:012021/04/28 財經 聯發科、愛立信 5G NR雙連結測試成功 04:102021/04/28 產業．科技 北美半導體設備 月月瘋出貨 04:102021/04/28 財經要聞 《產業》鄧白氏：台灣企業樂觀 70％預期Q2銷售額增長 10:352021/04/28 財經 財經熱門新聞 陸股驚現不祥之兆 謝金河曝背後2大致命傷 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 1天都沒住過 天母億級豪宅2年慘賠千萬元 - 財經 - 時報資訊 萬物齊漲 投資大老警告資產泡沫 - 全球財經 - 工商時報 陽明爆神秘499賣單殺尾 專家：大咖驚天陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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