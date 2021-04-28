前總統隨扈孫姓男子涉嫌當共諜，吸收任職總統侍衛室的王姓外甥，涉及刺探總統蔡英文不公開行程資料未遂等犯行。高院今天判處孫男3年4月徒刑，王男改判1年10月，未宣告緩刑。

一審的桃園地方法院判決書指出，孫姓男子曾任前總統蔣經國、李登輝侍衛室隨扈，退伍後在中國大陸某律師事務所工作，結識中國大陸方姓情報人員，疑似為獲取在中國大陸工作順遂、工作費等利益，遭方男吸收。

孫男的王姓外甥則曾任前總統陳水扁警衛大隊警衛官、前總統馬英九中興侍衛室警衛官，總統蔡英文期間任憲兵指揮部警衛大隊警衛官。

一審指出，孫男民國107年間要求時任特勤中心的王男蒐集蔡總統私下接見美國及日本議員相關不公開行程的名單、時間、地點資料，但未得逞。

孫男另要求王男蒐集永和警衛室、大安警衛組等輪值主管真實姓名、公務電話及特勤中心與總統府侍衛室值班表，並將資料交給方男。

一審依國家安全法等罪，判孫男有期徒刑3年4月，王男則判刑1年10月，另考量王男坦承犯行、已遭國防部停役、撤職，宣告緩刑5年，須付公庫新台幣10萬元，提供240小時義務勞務。

案經孫男、王男上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回孫男上訴，維持原判，另撤銷王男一審判決，改判刑1年10月，未宣告緩刑。（編輯：李錫璋）1100428

(中央社)