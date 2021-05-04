論文門案遭訴出庭 彭文正轟「看有什麼賤招拆什麼招」

資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位真假，被北檢依妨害名譽罪起訴，而他今(4)日出庭前表示，「今天就是見招拆招，看有什麼賤招就拆什麼招」，同時他也想搞清楚自己是有罪還是無罪，因為他同時收到起訴書和不起訴書，而在他接受完媒體訪問後離去準備出庭時，現場民眾紛紛報以掌聲，並高喊加油。

《中天新聞》報導，彭文正今天出庭前，接受媒體訪問時表示，4月6日時他收到來自同一個檢察官的起訴書，上面的罪名和不起訴書是一樣的，因為同時間收到兩份，所以今天先要來問哪一份是真的，哪一份是假的。

彭文正指出，今天是由國家派一位公訴檢察官，代表國家起訴他，「所以今天在法庭，中間是法官，左邊是國家代表的公訴檢察官，右邊是我被告」。同時，彭文正更嗆聲，「今天，就見招拆招囉，看有什麼賤招我們就拆什麼招」。

彭文正直言，他想先搞清楚自己是有罪，還是無罪，因為他同時拿到起訴書和不起訴書，「一會兒說我言論自由，一會兒說我為了生計，為了生計也可以有言論自由，所以我要先釐清到底犯了什麼罪」。

彭文正感嘆，自己夙夜匪懈，700天從沒間斷持續揭發大騙子，「結果他竟然把我夙夜匪懈，從不間斷的努力，區隔為2019/9/4到2020/1/11，他起訴我是9/4，我後面8個多月的努力被完全無視，這點我非常不服氣」。

面對現場記者的提問，彭文正則說，「那應該傳被告蔡英文，是她挾怨報復，怎麼會是我呢？是她關我又不是我關了她，謝謝大家，加油」。這時，彭文正結束受訪，轉身離去準備出庭，現場民眾也紛紛鼓掌，並對彭文正高喊加油。

(中時新聞網)