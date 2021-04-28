谷歌母公司字母控股（Alphabet）周二公布第一季財報，整體營收達553.1億美元與每股盈餘26.29美元都優於市場預期，比去年同期增長34％，谷歌收入達446.8億美元，旗下影音平台YouTube也帶來60.1億美元（約1688億新台幣）的廣告收入，帶動字母控股盤後股價大漲逾4%。

根據CNBC報導，YouTube是疫情期間社群媒體的贏家，使用率從2019年的73%成長到2021年的81%，帶動YouTube的廣告收入大幅提升，第一季廣告收入60.1億美元，比去年同期成長將近一半的49%。

另外，谷歌第一季廣告收入達446.8億美元，比去年同期的337.6億美元，增加32.3％，同時也是近四年來，最佳的年增率表現，雲端服務方面則降低了大幅虧損，年增46%來到40.5億美元。

然而在健康部門Verily與自動車部門Waymo則出現11.5億美元虧損，損失比預期還要多。

整體而言，字母控股營收狀況優於預期，總獲利179億美元打破去年第四季的152億美元改寫新高紀錄，財務長Ruth Porat認為第一季的成長在於網路消費者的提升及廣告商的投入，然而現在預測消費者能否持續到下半年仍言之過早。

值得一提的是，字母控股董事會通過500億的庫藏股計畫，這也是2019年宣布以250億買回庫藏股後的新措施。

(中時新聞網)