28日，根據韓國央行最新經濟數據，由於出口強勁復甦，加上政府誓言要增加新冠疫苗接種率，故韓國4月消費者信心指數，已經是連續第四個月都出現上升榮景。

韓國央行指出，4月的綜合消費者信心指數（CCSI）來到102.2，較3月再增加1.7點。

判讀CCSI方式，需以100為其分水嶺。若讀數高於100，表示樂觀主義者大於悲觀族群。

韓國消費者信心指數，自2020年12月下降後，每個月都連續出現成長，因四個月前，韓國每天新冠新確診者都超過千例所致。

本周大部分時間，韓國每日新染疫者數量，大概在500位左右。不過根據最新資料，28日又多新增775位新冠病患，為過去四天以來最多。

因此，韓國政府也提出警訊，若新冠病毒再擴散，可能會有更嚴格的社交規範出台。屆時，小規模韓企可能又會叫苦連天了。

另外，評估韓國民眾對現今景氣的看法，指數由3月份的72，增至4月份的77。至於未來景氣期望，也由3月的93，上升至4月的94。

(時報資訊)