交投趨淡，亞洲TDI價跌逾10%；因中國五一假期臨近，節前下游備貨意願不高，加上淡季效應，整體需求清淡，且出口訂單減弱，致廠家大幅調降甲苯二異氰酸酯TDI報價，平均跌幅10%左右，最新中國現貨跌至2200-2250美元/噸。

產能方面：中國廠家基本平穩運行，萬華福建產能於4月21日重啟開產，新疆產能仍未重啟；另外，歐洲巴斯夫裝置現已停產；而美國科思創、巴斯夫恢復平穩運行。(商品行情網)

(時報資訊)