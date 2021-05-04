印尼官方最新數據4日指出，受到亞洲地區景氣回溫激勵，印尼5月煤炭基準價為每噸89.74美元，比4月還要再漲3美元以上。

印尼政府表示，在中國大陸帶動下，亞洲景氣在上半年開始出現復甦，因此，印尼煤炭基準價格也由4月的每噸86.68美元，漲至5月近90美元價位，增3.5%。

雖然5月煤價因地緣區域內的景氣回春所帶動，但印尼自己的經濟成長，首季應該還是看不到春燕飛來。

根據印尼政府4日預估，第一季GDP(經濟成長)應該還是會衰退0.6％至0.9％不等。不過，卻符合市場普遍預估值，將衰退0.74%範圍內，但比2020年負成長2.2%要來得好。

印尼第一季GDP正式的官方數據，將在5日公布。

4月20日，印尼央行也將利率維持在3.5%歷史低點不變，但下修2021年GDP，從原估4.3%至5.3%間，稍向下調整為4.1%至5.1%間。 隨著全球已開發國家已見緩步復甦，故熱錢也順勢漸漸從一些新興市場流出。其中，印尼的資產商品需求也備受衝擊影響，印尼盾在前些日子，也一度成為亞洲2021年迄今，表現最差的全球貨幣之一。

(時報資訊)