日本福島核事故廢水預計兩年後排放入海，我駐日代表謝長廷卻數度辯稱台灣核電廠也有排放鈷、銫、氚核廢水，引發爭議，國民黨立委因此要求謝長廷29日回台接受質詢。外交部次長曹立傑今證實，謝長廷不會以任何方式出席備詢。

對於在野黨要求謝長廷返台備詢一事，外交部政務次長田中光26日表示，依據憲政體制，立法院要找駐外代表返台，駐外代表有義務要回台，這是很清楚的，但目前防疫政策，有14天防疫問題；因此，視訊上若技術上能克服，相信謝長廷願意接受回來備詢，雖是史無前例，但技術上若能克服，相信大家也不會反對這樣做。

謝長廷26日接受中央社訪問時則說，若立法院通知他必須回台接受質詢，自然會回來，也會接受防疫相關安排，若有辦法免除隔離，那當然是好的；至於有關視訊質詢，也都能配合。

不過，今（28）日民進黨立委劉建國質詢時問道，謝長廷29日是否會回台備詢，或以任何方式詢答。曹立傑回應證實，外交部國會室有收到開會通知，但因牽涉疫情，所有人員必須接受14天隔離，因此謝長廷不會回台備詢，也不會以任何方式進行詢答。

(中時新聞網)