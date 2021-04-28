彰化縣鹿港鎮台61線西濱快速道路175公里處，今（28日）下午1時許發生一起車禍，一輛黑色賓士休旅車與貨櫃車發生碰撞，賓士翻滾後四輪朝天躺在外側車道，駕駛自行脫困，但有胸部疼痛、肢體擦傷等狀況，由鹿鳴消防分隊將他送往彰濱秀傳救治。
警消趕到現場時，賓士車四輪朝天躺在外側車道，賓士車駕駛黃姓男子則已自行爬出車外；而鐘姓男子開的貨櫃車則是停在內側車道，等待車輛拖吊前，眾多大車、小車都必須「蛇行」，從兩車間縫繫鑽。目前整起事故已經排除，詳細車禍原因有待警方調查釐清。
(中時新聞網)
彰化縣鹿港鎮台61線西濱快速道路175公里處，今（28日）下午1時許發生一起車禍，一輛黑色賓士休旅車與貨櫃車發生碰撞，賓士翻滾後四輪朝天躺在外側車道，駕駛自行脫困，但有胸部疼痛、肢體擦傷等狀況，由鹿鳴消防分隊將他送往彰濱秀傳救治。
警消趕到現場時，賓士車四輪朝天躺在外側車道，賓士車駕駛黃姓男子則已自行爬出車外；而鐘姓男子開的貨櫃車則是停在內側車道，等待車輛拖吊前，眾多大車、小車都必須「蛇行」，從兩車間縫繫鑽。目前整起事故已經排除，詳細車禍原因有待警方調查釐清。
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