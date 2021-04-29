台61線化學槽車翻覆 墜落10米地面四輪朝天 09:342021/04/29 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 化學槽車西濱快速道路墜落至地面，4輪朝天駕駛難逃一劫。（圖／翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西濱快速道路南下214公里處，今早8時許發生一輛化學槽車，不明原因從高架橋上翻覆墜落至地面的事故，警方仍在調查釐清事故原因與傷亡情況，由於槽車從高處墜落後四輪朝天，駕駛恐難安然無事。 深夜近百車上演玩命關頭 大園警用口袋戰術全逮回 台64線西向聯結車撞護欄翻覆橫躺 車潮一度回堵10公里 (中時新聞網) #翻覆 #台61線 #化學槽車 #墜落 #四輪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台61雙氧水槽車突起火竄黑煙 駕駛拿3支滅火器狂噴無效 15:442021/04/22 社會 法人撤退 小資族變心 台積一口氣跌破月線及600元 04:102021/04/22 財經要聞 鹿港台61線車禍 賓士休旅撞貨櫃車四輪朝天變「烏龜翹」 15:462021/04/28 社會 嘉義高鐵大道3車撞擊 小貨車四輪朝天 14:552021/04/27 社會 賓士休旅車超車不成撞貨櫃車 西濱快速道上180度翻覆 15:272021/04/28 社會 雲林4車撞一團翻漏油 為閃橫越馬路趕投胎機車伯 12:292021/04/21 社會 台版三上悠亞收工露黑Bra 炸出一條線男粉暴動太辣 00:052021/04/28 娛樂 台股17456點又創新高 聯電開高站上6字頭 09:102021/04/26 財經 我見我思－水資源效應排擠下的護國神山迷思 04:102021/04/28 專題周報 砂石車自撞橫倒台64 車流一度狂塞10公里 10:262021/04/23 社會 台南將軍爭取設置台61休息站 中央請地方先做可行性研究 18:252021/04/21 生活 社會熱門新聞 【松山之亂】關鍵96秒畫面曝光 黑衣人群毆警現場如尋仇 - 社會 2大過免職前中崙所長？「靠北警察」怒徵線索還原真相 - 社會 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 朱高正之子醉倒路上遭輾斃 駕駛未注意判刑8月 - 社會 柔道腦死童求生欲驚天 腦壓奇蹟再降愈來愈正常 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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