台61線西濱快速道路南下214公里處，今早8時許發生一輛化學槽車，不明原因從高架橋上翻覆墜落至地面的事故，警方仍在調查釐清事故原因與傷亡情況，由於槽車從高處墜落後四輪朝天，駕駛恐難安然無事。

(中時新聞網)