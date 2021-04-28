歷經抗癌、跌倒受傷、疫情，現在還當了阿公，吳念真醞釀7年，集結人生喜怒哀樂與酸甜苦辣各種滋味滋味，總算要推出《人間條件7》，談論曾經支撐台灣經濟發展一片天的紡織女工故事。

吳念真表示，7年來他不曾停止創作，為了醞釀人間7，他內心也有很大的壓力，但當了阿公之後，一切都不一樣了，「當我抱著孫子時，內心湧現了一股溫暖，有了一種最初的感動，好像初戀的感動。」

現年68歲的吳念真表示，原本以為自己活到這把年紀，對很多事情都已經看得透徹了，沒想到還能重新擁有這種嶄新的感覺，為此，他也決定要完成人間7。

《人間條件7》由雷輝（左起）擔任製作人，吳念真已確定柯一正會在劇中飾演一名退休警察。右為綠光劇團團長羅北安。（杜宜諳攝）

「我想寫一個女人、一群女人的半輩子。」吳念真表示，他永遠記得他的小學同屆女生，在畢業當天，就得到紡織廠報到，開始工作，「我們那年代鄉下小學畢業的那天，就是上班的那天，我是因為有考上初中，才又繼續念書。」

吳念真表示，那位女同學，小學畢業領了鎮長獎，但卻因為家計而必須開始工作，「鎮長獎的獎狀、紅色塑膠花，對我而言是那時代鮮明的印記，這群12歲開始工作的女性，她們撐起家裡的一片天，家裡的男人要創業，弟弟妹妹要讀書，都是靠她們辛勤的工作。」

吳念真說，女同學告訴他，在最辛苦的時候，永遠有個歌聲陪著她們，就是歌手鳳飛飛的歌聲，「那同學告訴我，有次公司辦健檢，有個經常認真加班賺錢的同事，被檢驗出有肺結核跡象，公司要她走人，她為失去生計感到憂愁，在浴室上吊自殺了。」

當晚宿舍裡的女工，有人聽著收音機，剛好在播放鳳飛飛的〈碧城故事〉，一人壓低音量跟著唱，其他人也跟著唱了起來，還有上鋪的人以哽咽的聲音，敲著下鋪說：「你們不要再唱了好嗎？」

吳念真表示，這樣的憂傷感，非常沉痛，「我想用最簡單的形式，回味過往歷史，向台灣許多女性致敬，她們真的很辛苦，有人是當了一輩子女工。」《人間條件7》首演場將於8月20日至29日在台北國家戲劇院登場，之後9月起至台中、高雄、台南等地巡演，11月再重返台北。

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