聯發科(2454)今日舉辦線上法人說會，大方與股東分享營運成果，決議自今年起將經常性現金股利配息率提高到80~85%，且未來4年額外加發總計超過1000億元的特別現金股利，今年每股現金股利上看37元。
聯發科表示，決議自今年起將經常性現金股利配息率提高到80~85%，另外，未來4年額外加發總計超過1000億元的特別現金股利。
聯發科今年每股配發21元的經常性現金股利外、配息率80%，再加上每股16元的特別現金股利，總計每股現金股利為37元。
(時報資訊)
聯發科(2454)今日舉辦線上法人說會，大方與股東分享營運成果，決議自今年起將經常性現金股利配息率提高到80~85%，且未來4年額外加發總計超過1000億元的特別現金股利，今年每股現金股利上看37元。
聯發科表示，決議自今年起將經常性現金股利配息率提高到80~85%，另外，未來4年額外加發總計超過1000億元的特別現金股利。
聯發科今年每股配發21元的經常性現金股利外、配息率80%，再加上每股16元的特別現金股利，總計每股現金股利為37元。
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