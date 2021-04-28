有關近日受疫情影響，民眾的看護工需求吃緊，有民眾反應有不肖的仲介業者藉此巧立名目，要求民眾多支付「買工費」，金額達2萬8,000元，藉機大發災難財，甚至語帶恐嚇，使民眾感受威脅。

臺北市政府勞動局陳信瑜局長表示，仲介業者可以收取的費用，法律都有明訂，民眾支付任何費用，都應要求仲介人員開立收據，?明事由，對於嚇阻不良的仲介業者，有一定的效果，如果遇到類似情形，也可撥打1955專線或洽勞動局申訴。

依據《私立就業服務機構收費項目及金額標準》規定，仲介業者只能向雇主收取登記費及介紹費(不得超過每一個移工一個月薪資17,000元)、服務費(每一移工每年不得超過新臺幣2,000元)以及其他法律規定應徵收行政規費之事項(例：各移工來源國辦事處之契約驗證費、更換居留證費等)。

其他巧立名目收取顧問費，媒合費或買工費，都已違法，將依就業服務法第66條，處以非法收費額度10至20倍的金額的罰款。陳信瑜局長表示會嚴格稽查，揪出不法業者，讓民眾安心，此外，她也提醒民眾如要申請聘僱移工，一定要選擇合法的仲介公司，以保障自己的權益。民眾可至勞動部勞私立就業服務機構評鑑結果查詢系統，透過所在的縣市、引進外勞的類別（家庭類、事業類）及仲介公司評鑑等級等條件來篩選適合自己需求。

(工商 )