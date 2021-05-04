新冠肺炎疫情發燒，台中市政府勞工局長張大春呼籲，雇主及移工應落實防疫措施，若出入無法保持社交距離、或會密切接觸不特定對象的人潮擁擠或密閉場所，醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等8大類場所，務必正確佩戴口罩，守護彼此健康。

勞工局表示，為提醒移工落實防疫措施，將持續運用訪視輔導、發放宣導單張與廣播宣導等多元管道加強宣導。

張大春提醒雇主應敦促移工配合防疫措施，於移工居家檢疫及自主健康管理期間，關懷身心健康狀況，及主動提供相關防疫資訊。

移工返回工作場所及住宿地點後，請雇主提醒移工加強日常清潔衛生管理，並留意自身健康狀況，如出現身體不適或疑似症狀，應主動告知並協助通報就醫，且確實佩戴醫用口罩，不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露，以及身邊是否其他人有類似症狀。

(中時 )