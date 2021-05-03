台南市長黃偉哲呼籲民眾前來台南旅遊時，認明「台南市旅館業合法房間標章」的客房。（洪榮志攝）

儘管面臨新冠肺炎疫情威脅，去年台南市仍大幅新增97家旅館、民宿，凸顯觀光產業持續蓬勃發展。市府觀光旅遊局為保障旅客住宿安全，全台首創以正面表列的方式，核發全市1萬3800多間合法房間標章，並要求旅館業者貼在合法房間內的明顯處，讓旅客一進門就能看得到。

市府觀旅局及台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南市民宿文化發展協會及業者，3日在東區「台南老爺行旅」舉行「台南市旅館業合法房間標章」宣傳記者會，鼓勵民眾前來台南旅遊訂房時，一定要認明合法店家，保障自己的權益，才能住得安心、玩得盡興。

黃偉哲表示，疫情趨緩國旅大爆發，台南市遊客人次倍增，旅宿住房率及古蹟景點營收頻頻創新高，以去年的旅館住宿率及來客數成長率，在全國來講都是數一數二，但在這麼多的旅館住宿裡面，有一些是非法的，這就要進行一些區隔，因此市府才推出合法旅館房間的標章。

黃偉哲說，現在只要大家認明合法房間的標章，就可以安心住宿；只要通過標章認定，不僅是合法登記的旅館，同時在防火安全的標準上、在進出動線的標準上，以及在房間服務品質的標準上，全都是合格的。為了讓消費者更容易選擇，未來市府也會力推台南市的合法旅館房間標章制度。

此外，針對違規業者，市府也將積極查緝，並藉由「台南市旅館業合法房間標章」的推出，公私協力打擊不法，建立台南市優質、安全的旅館住宿環境，以彰顯台南市優質旅館的品牌形象。

觀旅局長郭貞慧也說，目前台南市有261家旅館、405家民宿，合計666家，去年更不畏疫情新增97家旅館、民宿，顯示台南市的觀光產業持續蓬勃發展；但也因此台南的旅宿市場，常有非法經營或合法業者違法擴大營業，導致不知情的民眾入住不合法房間，也產生公共安全的隱憂。

市府為保障旅客住宿安全，除積極執行聯合稽查，裁處違法業者，並將裁處名單公告於網站，並請訂房網站將非法業者廣告下架；此外，觀旅局全台首創製作核發「台南市旅館業合法房間標章」，並宣導民眾認明此標章，希望民眾抵達旅館後，先確認該旅館是否掛有「旅館專用標識牌」，入住時再認明「台南市旅館業合法房間標章」的客房，以維護自身消費權益及住宿安全。

(中時 )