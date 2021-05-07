東元電機股東會將在5月25日底登場，董事改選成為各界關注焦點，黃育仁陣營所提名的七位董事候選人，7日以影片方式發表共同宣言，全力支持改革派所推出的聚焦東元3.0計畫，黃育仁表示，東元尋求更多關建突破點，馬達要做的更輕、更小，終極目標就是要讓東元馬達無所不在。

黃育仁表示，馬達產業正面臨50年一度的大轉變，馬達不再是傳統產業，家電業和物流業也同樣在面臨快速的數位化轉型，東元必須要改革創新，才能因應產業趨勢和潮流演變，東元集團資源可以更整合更聚焦，尋求更多關鍵突破點。東元的核心事業在機電，現在有很多新的機會，馬達應該可以做得更輕、更小，才能夠有更多的應用、進入更多的市場。

七位董事候選人普遍認為，東元的公司治理、經營路線、研發創新的投入、產品，都還有很大精進的空間。英毅國際投資負責人黃立聰表示，這是東元員工第一次真正感覺到可以有自己的選擇，選擇自己想要的東元。他說，東元必須要設定低碳產品標章，定義出自己的低碳產品。

獨董候選人、勝創科技財務副總李明萱表示，聚焦東元3.0計畫的兩大主軸，一個是要求公司必須要聚焦馬達，並發展相關的明星、未來的產業，如電動車和綠能等，也要求公司必須要提高創新以及研發的能力。

台灣投資人關係學會名譽理事長孫又文表示，東元有六十幾年歷史的老字號，目前面臨轉型契機，必須要聚焦，才能面對世界級競爭的機會跟挑戰；全球人壽董事劉積瑄也表示，透過程序，來解除東元的多角化經營、活用公司資產，同時把價值極大化，返還給股東，才是最好的公司治理。

(工商 )