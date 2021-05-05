東元(1504)以MIT標章、台灣在地生產製造空調產品積極參與行政院推動「班班有冷氣」計畫競標案，目前已入選19縣市，估計入圍總數將可達到20縣市，是台灣廠商獲選入圍縣市最多的一家，可望挹注可觀營收。

隨著各縣市中小學「班班有冷氣」招標案開標，東元在需求台數最多的新北市名列第一、在需求量次多的高雄市名列入選廠商第二名，其他的台南市、台中市、桃園市和台北市等六都，均為前三名。

東元表示，獲入選縣市的公告冷氣台數為近18萬台，東元將全力爭取，不但推出全機七年保固（壓縮機十年保固），搭配全方位安心服務，定期保養檢修、線上檢修Line客服等，最大的優勢是東元擁有在地數百家經銷商和關企宅配通物流等強大安裝能力，讓安裝和維修問題可獲得解決，一條龍服務也保證學校選東元冷氣即無後顧之憂。

目前各縣市教育局已經展開入選冷氣廠商說明會，由經複數決標的得標廠商簡報，說明各家冷氣方案及創意回饋內容。東元協理彭繼曾強調，為因應後疫情時代，東元空調加碼贈送空氣清淨模組，搭配「專利超級抑菌空氣淨化設備」，能有效過濾99％的PM2.5，過濾教室粉筆灰、減少學童過敏機率，採取清淨、冷氣二合一的方案，以覆蓋於冷氣室內機上方的設計，節省教室空間；並且加入智慧偵測，可以隨時看到目前的空氣品質。另外，東元也表示，MIT系列的一級節能空調，CSPF超越國家標準10％，全面採用R32環保冷媒，有效節電5％以上，台灣在地製造更勝進口品牌。

(時報資訊)