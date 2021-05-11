行政院長蘇貞昌坦言「台灣也有新狀況」，呼籲大家該收心了，嚴謹面對新起的疫情。防疫概念股趁勢崛起，恆大(1325)、毛寶(1732)、美德醫(9103)及康那香(9919)皆收在漲停板，疫苗股漲幅也不小，高端疫苗(6547)收在302元、上漲7.14%，國光生(4142)上漲3.59%、收在52元。

行政院院長蘇貞昌今日臨時新增行程視察中央流行疫情指揮中心，他直言台灣也有新狀況，因為台灣防疫有好成績，部分民眾可能出現鬆懈的心態，呼籲大家該收心來嚴謹面對新起的疫情，一定要遵照指揮中心要求、通通做到位，來全面防疫。

高端疫苗已在5月9日宣布，已完成第二期臨床試驗期中獨立數據監測委員會議，過程中未發生相關的嚴重不良事件、特殊不良反應等，安全性沒有重大疑慮。日前也已收到衛福部新冠肺炎疫苗高齡族群臨床試驗的核准，將評估高齡族群施打不同劑量的免疫原性與安全性；同時啟動12到18歲的青少年臨床試驗計畫，待試驗完成後欲申請擴大疫苗適用對象到12歲以上青少年及成人。

(時報資訊)