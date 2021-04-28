趙少康宣布不選黨主席！ 曝韓國瑜動向：機率應一半一半

中廣董事長趙少康今天到國民黨中常會專題演講，宣布自己無論如何不會參選國民黨主席。會後媒體頻頻詢問趙少康，高雄市前市長韓國瑜是否參選？趙少康說，他不知道韓國瑜選不選黨主席，他認為機率一半一半；他知道韓一直在等他表明態度，但韓怎麼決定他不知道，應該要問韓國瑜。

媒體也問趙，韓國瑜是否知道他今天的決定？趙少康說，他今天不選的決定沒有跟任何人說，大約兩、三周前有跟韓國瑜聯繫過，韓說還在考慮中，韓選不選應該要找韓國瑜問，「你們要問他，不要找我」。

媒體也問趙是否有跟主席江啟臣達成共識，江選主席、趙選2024？趙少康強調，沒有啦，怎麼可以這樣呢，沒有這樣講。

對於他演講時談到江啟臣等國民黨天王可以組成影子內閣，至於誰可以成為影子內閣的領導人？趙少康說，各有各的分工，自然會有領導人，「但當然是我最好」，可以找江啟臣、朱立倫來當他的內閣，他們都很優秀。

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(中時 )