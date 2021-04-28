中華職棒味全龍隊今天捐助花蓮縣學校練習球，並邀請球員開設「棒球教室」指導學生，龍隊復出推手魏應充在捐贈儀式上表示，這是一個希望工程，希望團隊和光復國中等基層棒球學校、原棒協共同攜手努力。

魏應充長期關心棒球發展，近年透過頂新和德文教基金會「接棒未來」計畫捐贈球衣球具給中台灣20多所學校、贊助潛力棒球小將赴日留學，啟動全台最大規模棒球交通車捐贈計畫，並提出「棒球經濟生態圈」構想，盼透過基層棒球、社區棒球、女子棒球及職業棒球，系統帶動棒球經濟發展，為棒球人創造更多出路。

這項希望工程這次也跟隨味全龍前進後山，魏應充昨天與頂新和德文教基金會接棒未來公益團隊走訪花蓮縣新城鄉新城社區，向推動偏鄉棒球發展的「練習曲」書店負責人胡文偉請益，並捐贈練習球等物資給新城國小棒球隊及邀請孩子們到棒球場看味全龍賽事。

今天花蓮第2戰賽前，球團舉辦練習球捐贈儀式，邀請花蓮棒球人才搖籃之一光復國中出席，儀式後由曾陶鎔、徐若熙2位選手指導學生投打技巧和心得。

為表示對偏鄉棒球發展的重視，魏應充今天也親自出席捐贈儀式，魏應充表示，很感恩許多教練、小朋友願意在棒球生態圈內一起付出，這兩天走訪花蓮，看了非常感動。他也認為，沒有基層、社區、女子棒球，就不會有職業棒球，發展基層棒球，是推動希望工程，希望大家一起努力。

味全龍球團表示，這次在花蓮縣府及台灣原住民棒球運動發展協會的協助下，連日共捐贈棒球、物資給中正國小、中原國小、化仁國中、海星國中、花崗國中、平和國中、瑞穗國中，以及光復國中等8所學校。

味全龍回饋花蓮基層學校。（味全龍提供）

(中時 )